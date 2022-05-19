Минсельхоз РТ принял новые меры поддержки для увеличения площадей картофеля и овощей

В Татарстане в 2022 году расширят меры поддержки сельхозпроизводителей для увеличения посевов картофеля и овощных культур. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

«На 2022 год нами приняты дополнительные меры поддержки для увеличения площадей картофеля и овощей как у хозяйств, так и у населения в огородах. Многие жители села в свое время сократили площади под картофель», - сказал Хабипов.

Он напомнил, что в Татарстане исторически придают большое значение развитию малых форм хозяйствования. На поддержку личных подворий ежегодно направляется около 500 млн рублей из республиканского бюджета, в том числе на содержание коров у граждан — 350 млн рублей.

«На сегодняшний день остро стоит вопрос сохранения села в целом, его социальное и экономическое развитие. Сейчас по поручению Президента РТ в районах проходят зональные семинары-совещания по повышению деловой и социальной активности сельчан. Одним из ключевых вопросов совещаний является сохранение занятости населения сельских территорий. Эти меры позволили сохранить поголовье КРС у населения в количестве 300 тыс. голов, в том числе 100 тыс. коров», – привел пример Хабипов.