Минсельхоз РТ озвучил планы по урожаю и модернизации техники на 2026 год

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане в 2026 году в сельском хозяйстве планируют достичь прироста на уровне 1,5%, в том числе производство пищевых продуктов должно вырасти как минимум на 2,6%. Такие данные сегодня на совещании в Доме Правительства РТ озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров. Слова главы ведомства приводит официальный портал Правительства РТ.

При благоприятных погодных условиях в растениеводстве ожидают сбор 4,3 млн тонн зерна, 2,3 млн тонн сахарной свеклы, 280 тыс. тонн картофеля и овощей. Также планируется собрать не менее 1 млн тонн маслосемян и заготовить по 35 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на условную голову скота.

Развитие мелиорации останется одним из приоритетов отрасли, при этом Минсельхоз РТ и республика будут активно использовать меры государственной поддержки, включая льготные лизинговые программы.

В 2025 году хозяйства региона приобрели более 2,2 тыс. единиц техники на сумму около 10 млрд рублей, что позволило обновить 2,5% тракторов, 3,3% зерноуборочных и 4,5% кормоуборочных комбайнов. Министр отметил, что темпы модернизации отстают от нормативных: для сохранения технического потенциала ежегодно необходимо обновлять не менее 10% техники.

В 2026 году планируется модернизировать не менее 3% тракторов, 4% зерноуборочных и 5% кормоуборочных комбайнов. Главной задачей сейчас является подготовка техники к весенним полевым работам: предстоит отремонтировать около 9 тыс. тракторов, 3,3 тыс. комбайнов и 9,6 тыс. посевных и почвообрабатывающих машин. На восстановление всего парка техники потребуется примерно 6,5 млрд руб. Все работы должны быть завершены к 15 марта.

Зяббаров также напомнил, что в соответствии с Указом Президента РФ установлены целевые показатели по животноводству. Для достижения планов по производству молока, мяса, яиц и численности скота и птицы важную роль играют малые хозяйства, которые обеспечивают продовольственную безопасность региона.

Кроме того, республика продолжает участвовать в программе «Комплексное развитие сельских территорий» и федеральном проекте «Кадры в АПК», который будет реализован и в 2026 году.