Минсельхоз России хочет ужесточить условия разведения птицы

Производителей птицеводческой продукции (крупные фабрики, личные подсобные и фермерские хозяйства), а также индивидуальных предпринимателей хотят обязать разводить пернатых, употребляемых в пищу, по новым требованиям. Такой проект разработали в Минсельхозе, пишут «Известия».

Раньше действовали отдельные правила для двух типов — для птицефабрик закрытого типа и для фермеров и граждан. В новом проекте заводчиков поделили на три категории: мелкие хозяйства (максимум 50 голов), крупные хозяйства (51 - 1 тыс. голов), предприятия (больше 1 тыс.). По данным издания, к каждым из них предлагают установить свои требования.

Мелким и крупным хозяйствам необходимо обеспечить заграждения от диких животных, вырубить на своей территории деревья, убрать водоемы, а также установить устройства, отпугивающие диких и синантропных (голуби, воробьи, ласточки) птиц. Все эти меры помогут повысить безопасность пернатых. Также количество пернатых, которых разрешено держать в помещении, будет зависеть от расстояния до соседнего участка. Например, при 5 метрах разрешат разводить только 50 птиц, а при 100 метрах - 1 тыс. штук.

Помимо этого, въезд на территорию крупных хозяйств должны оборудовать дезинфицирующими растворами и площадкой для обработки транспортных средств. Еще «больших» производителей обяжут организовать отдельные помещения: для карантина и лечения птицы, хранения дезинфицирующих и лекарственных средств, для кормов и подстилочного материала.