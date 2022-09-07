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Ру Тат
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Сельское хозяйство
7 сентября 2022  17:40

Российские производители зерна дополнительно получат еще 10 млрд рублей

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Согласовано выделение дополнительных 10 млрд рублей производителям зерна. Ожидается, что регионы начнут получать эти средства уже на следующей неделе. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба, сообщает пресс-служба ведомства.

«Рассчитываем, что на следующей неделе деньги поступят в регионы, и вы максимально оперативно доведете их до сельхозтоваропроизводителей», – сказал глава Минсельхоза.  

Он заметил, что предусмотрена возможность устанавливать повышенную ставку субсидирования на одну тонну реализованного зерна. «Регионам, как и раньше, дана возможность корректировать уровень возмещения», – добавил Патрушев.

Он также уточнил, что Правительство России внесло изменения в механизм поддержки производителей зерна. В частности, появилась возможность авансировать затраты аграриев. На это направление в 2022 году предусмотрено 10 млрд рублей, часть из которых уже направлена получателям, подчеркнул министр.   

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