Минсельхоз России поставил Татарстан в пример другим регионам по развитию кооперации. Об этом было заявлено на заседании оперштаба, которое провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Продолжается развитие кооперации. В этом направлении можно брать пример с Белгородской, Липецкой, Иркутской областей, Татарстана и Башкортостана», – сказал глава Минсельхоза.

Он отметил, что в этом году на льготное кредитование аграриев планируется направить более 284 млрд рублей. В марте на льготное кредитование дополнительно было выделено 30 млрд рублей.

«По поручению Президента на эту меру будет выделено еще более 150 млрд рублей. Из них 10 млрд рублей предназначены на новые инвесткредиты для закупки сельхозтехники и на развитие молочной отрасли, а также на строительство и модернизацию селекционно-семеноводческих и генетических центров», – подчеркнул министр.

В России сев яровых культур проведен на площади 3 млн га, что выше показателя прошлого года. Подкормка озимых проведена на площади свыше 11 млн га. Весенние полевые работы идут в 37 регионах.

Обеспеченность семенами зерновых – более 103%. Темпы приобретения горюче-смазочных материалов превышают прошлогодние. Обеспеченность минеральными удобрениями – на уровне прошлого года.