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Минсельхоз России планирует начать регулировать оборот минеральных удобрений
Минсельхоз России может взять на себя регулирование оборота минеральных удобрений. Инициатива размещена на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке отмечается, что предлагается внести изменение, «предусматривающее закрепление за Минсельхозом России функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оборота минеральных удобрений, за исключением их производства». Прежде эти функции выполнял Минпромторг.
Новация потребует усиления отдельных структурных подразделений Минсельхоза РФ — Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений.
Авторы отмечают, что в результате изменений вырастет доступность минеральных удобрений для сельхозтоваропроизводителей, будет развиваться внутренняя торговля минеральными удобрениями, вырастет объем экспорта, откроются новые рынки, что важно в условиях санкционной политики со стороны некоторых стран, осуществляющих в отношении России недружественные действия, и пр.
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