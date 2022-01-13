Минсельхоз России ожидает снижения стоимости овощей после сезонного роста цен

Министерство сельского хозяйства России ожидает снижения стоимости овощей после сезонного роста цен, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.

«Рост цен на овощную продукцию в России в начале года во многом обусловлен сезонным фактором и традиционным увеличением объема импорта, но снижение спроса после праздников создаст предпосылки для удешевления этой продукции», – говорится в сообщении.

По предварительным данным российских регионов, в целом по стране собрано около 5,3 млн тонн овощей, что почти на уровне 2020 года. Кроме того, собрано 6,7 млн тонн картофеля, а урожай овощей в зимних теплицах стал рекордным – 1,4 млн тонн.

Сезонным тенденциям соответствуют также цены на молоко и молочную продукцию. То есть объемы производства в осенне-зимний период как правило снижаются, а производственные затраты увеличиваются, что в целом и оказывает влияние на динамику цен.

При этом стоимость сыров снизилась на 0,3%, куриные яйца первой категории подешевели на 3,6%, второй – на 3,3%. За прошедшую неделю также понизились отпускные цены на гречневую крупу на 1%.

Стоимость свинины у производителей за неделю уменьшилась на 4%, а говядины и баранины, наоборот, выросла на 0,3% и 1% соответственно.