news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Сельское хозяйство
13 января 2022  22:56

Минсельхоз России ожидает снижения стоимости овощей после сезонного роста цен

news_top_970_100

Министерство сельского хозяйства России ожидает снижения стоимости овощей после сезонного роста цен, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.

«Рост цен на овощную продукцию в России в начале года во многом обусловлен сезонным фактором и традиционным увеличением объема импорта, но снижение спроса после праздников создаст предпосылки для удешевления этой продукции», – говорится в сообщении.

По предварительным данным российских регионов, в целом по стране собрано около 5,3 млн тонн овощей, что почти на уровне 2020 года. Кроме того, собрано 6,7 млн тонн картофеля, а урожай овощей в зимних теплицах стал рекордным – 1,4 млн тонн.

Сезонным тенденциям соответствуют также цены на молоко и молочную продукцию. То есть объемы производства в осенне-зимний период как правило снижаются, а производственные затраты увеличиваются, что в целом и оказывает влияние на динамику цен. 

При этом стоимость сыров снизилась на 0,3%, куриные яйца первой категории подешевели на 3,6%, второй – на 3,3%. За прошедшую неделю также понизились отпускные цены на гречневую крупу на 1%. 

Стоимость свинины у производителей за неделю уменьшилась на 4%, а говядины и баранины, наоборот, выросла на 0,3% и 1% соответственно.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное