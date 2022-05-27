Минсельхоз России не будет снимать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа

Минсельхоз России не намерен снимать запрет на экспорт семян подсолнечника после 31 августа. Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском зерновом форуме в Сочи, сообщает ТАСС.

«Не будет снят до тех пор, пока у нас с вами не будет достаточно сырья для заполнения наших мощностей по переработке», – сказала представитель министерства.

Лут уточнила, что мощности по переработке подсолнечника в России составляют 18 млн тонн, в прошлом году его было произведено 15,5 млн тонн. «Посмотрим, сколько произведем в этом году, даже если соберем плюс – минус столько же, но пока мы недозагружены. Приоритетом является загрузка наших предприятий», – уточнила она.

Первый замминистра добавила, что никогда Россия еще не была так сильна в подсолнечном масле в части экспорта. «И этот сезон будет еще более прорывным, у нас нет в этом никаких сомнений. Поэтому пока мы остаемся в том регулировании, которое у нас есть», – заключила она.

На экспорт из России семян подсолнечника и рапса действует временный запрет с 1 апреля по 31 августа.