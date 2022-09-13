Минсельхоз России дополнительно выделит сельхозпроизводителям Татарстана 679 млн рублей

Минсельхоз России планирует выделить Татарстану дополнительные средства из федерального бюджета в объеме 679 млн рублей. В том числе 658 млн рублей предназначены на субсидирование реализованного зерна и 21 млн рублей – на стимулирование производства масличных культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Учитывая востребованность программы льготного кредитования, остаток субсидий позволяет в полном объеме обеспечить потребность наших хозяйств в кредитных ресурсах и с расчетом привлечь не менее 12 млрд рублей кредитных средств», – заявил глава Минсельхозпрода.

Зяббаров заметил, что ежегодно во время уборки зерновых культур из-за большого предложения складывается низкая закупочная цена на зерно. Но после закладки на хранение начинается планомерный рост цены. «Данная ситуация характерна для всех регионов страны», – уточнил министр.

В связи с этим, по его словам, Правительством России принято решение выделить дополнительные средства из резервного фонда для субсидирования реализованного зерна сельхозпроизводителям. В целом на эту поддержку будет направлено более 1,3 млрд рублей. Провести отбор и распределение средств планируется в четвертом квартале этого года.

Дополнительным решением регулирования ценовой ситуации может стать участие в закупочных интервенциях государственного фонда зерна. Например, цена закупки продовольственной пшеницы составляет от 13,5 тыс. до 14,5 тыс. рублей без учета НДС. На Татарстан предусмотрена закупка в 300 тыс. тонн зерна, резюмировал глава Минсельхозпрода.