Минсельхоз РФ: Ситуация с выдачей кредитов на сельхозтехнику в этом году выровнялась

Ситуация с выдачей кредитов на сельхозтехнику в этом году выровнялась, уже выдано более 40 млрд рублей кредитов. Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова на заседании Комиссии Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство» в «Казань Экспо».

«В прошлом году мы наблюдали снижение объемов привлечения кредитных ресурсов именно на сельхозтехнику. Фактически выдача за 2022 год составила 79 млрд рублей, что на 13% ниже уровня 2021 года», – сказала спикер.

По государственной программе сельского хозяйства Минсельхоз поддерживает сельхозпроизводителей в части технологической модернизации, напомнила Фастова.

Так, по проекту развития отраслей предоставляются субсидии Росагролизингу на поставку техники на льготных условиях, которые позволяют сельхозпроизводителям заключать договоры сроком до восьми лет с льготной ставкой от 3% до 6%, что ниже рыночной.

В госпрограмме также предусмотрен механизм льготного кредитования, по которому субсидируются льготные кредиты сроком до пяти лет на приобретение техники и оборудования.



Фастова заверила, что министерство продолжит оказывать поддержку в приобретении сельхозтехники на льготных условиях.