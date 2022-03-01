Минсельхоз РФ: Ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная

В настоящее время все предприятия сельскохозяйственной отрасли работают в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Продукция своевременно поставляется на объекты розничной торговли. Минсельхоз, ФАС, Минпромторг и торговые сети согласовали параметры добровольных ограничений наценок на отдельные товары. Соответствующая информация направлена в торговые сети. Ожидаем, что в ближайшее время это положительно скажется на уровне цен», – сказал глава Минсельхоза.

Патрушев упомянул, что для поддержки производителей хлеба министерство предусмотрело в этом году дополнительные субсидии в объеме 2,5 млрд рублей, а для производителей молока – не менее 10 млрд рублей. Федеральные средства для хлебопеков поступят в регионы до конца марта, а летом – для животноводов на закупку кормов.

«Сейчас начинается важнейший этап для АПК – весенние полевые работы. По сути, это фундамент продовольственной безопасности России. Общая посевная площадь по планам превысит 81 млн гектаров, это больше уровня прошлого года», – подчеркнул он.

Посевная кампания в этом году в России началась раньше средних многолетних сроков. В настоящее время уже засеяно более 90 тыс. гектаров, а также ведется подкормка озимых.