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Минсельхоз России на неделю повысит пошлину на экспорт пшеницы
С 12 по 18 июля размер пошлины на экспорт чистой пшеницы и смеси с рожью повышается до 2 989,6 рубля за тонну. Об этом со ссылкой на Минсельхозпрод России сообщает ТАСС.
Сейчас налог за тонну зерновых составляет 2 609,6 рубля.
Также будет повышена пошлина на кукурузу — с 832, 7 рубля до 1 237,4 рубля. Тариф на вывоз за границу ячменя сохранится на нулевой отметке.
«Плавающая» ставка на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер налога на одну неделю. Показатель зависит от индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. С 1 июля прошлого года расчет пошлин производится не в долларах, а в рублях.
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