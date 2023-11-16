Минсельхоз РФ привел в пример опыт Татарстана по цифровизации в ветеринарии

Минсельхоз России отметил высокие результаты и опыт Татарстана по внедрению цифровых технологий в ветеринарии. Такую оценку дал заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов на всероссийском совещании в Казани.

«Мы видим хорошие, практические результаты и хороший опыт у Татарстана, начиная от ветеринарных пунктов, заканчивая работой с хозяйствами по маркировке и учету сельхозживотных», – сказал спикер.

По словам Увайдова, сейчас важно обеспечить полный учет сельскохозяйственных животных, чтобы иметь всю информацию о поголовье в регионах, отслеживать их перемещение для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

«Нам этот учет нужен не для того, чтобы, как говорят, обложить налогами личные подсобные хозяйства. Задача – обеспечить понимание того, что происходит в этом сегменте. В Татарстане в этой работе мы видим хорошие цифры, результаты. Такую работу нужно продолжать в остальных регионах», – подчеркнул он.

Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров добавил, что в третьем квартале 2023 года агропромышленный комплекс Татарстана сохранил первое место в экономическом рейтинге регионов по цифровизации. «Вместе с нами лидерство разделяют Московская область и Ямало-Ненецкий автономный округ», – уточнил он.

Зяббаров заметил, что в республике проводится работа по внедрению современных цифровых технологий и системы автоматизации в агробизнесе. Основная цель этой работы – управление предприятием на основе данных, что приводит к повышению производительности труда, качества производимой продукции и снижению издержек.

По программе автоматизации на предприятиях используются только отечественные цифровые решения. Уже 30 агропредприятий были автоматизированы по этой программе, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия.

Кроме того, разработана государственная информационная система агропромышленного комплекса. Эта система предоставляет доступную и понятную аналитику для аграриев, районов, аналитических центров, а также федеральных и региональных органов власти.

«Ключевым пользователем является министерство, и это позволяет получать достоверную оперативную информацию по отрасли, оперативно реагировать на индикаторы и принимать эффективные решения», – заключил глава Минсельхозпрода.