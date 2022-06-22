Минсельхоз РФ повысил экспортную пошлину на пшеницу до $142 за тонну

Со среды, 22 июня, в России повышена экспортная пошлина на пшеницу. Теперь она составляет $142 за тонну, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

До этого размер экспортной пошлины составлял $131,6 за тонну.

Пошлина на ячмень выросла до $117,5 с $92,8, на кукурузу - до $86,5 с $84 за тонну.

Эти пошлины будут действовать по 28 июня.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $399,4 за тонну ($386,4 для расчета предыдущей пошлины), на ячмень - $352,5 ($317,6), на кукурузу - $308,6 ($305,5) за тонну.

С июня прошлого года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на «Московской бирже».