Минсельхоз РФ поддержал отсрочку реформы утилизации отходов на три года

Минсельхоз вслед за Минэкономразвития предложил отложить реформу утилизации товаров и упаковки их производителями, намеченную на 2022 год. В ведомстве уверены, что обязательства по утилизации должны увеличиваться поэтапно вплоть до 2025 года, передает РБК.

Министерство сельского хозяйства выступило в поддержку предложения бизнес-ассоциаций о переносе реформы расширенной ответственности производителя (РОП), предусматривающей введение 100-процентного норматива утилизации упаковки. Об этом сказано в письме замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут на имя вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует эту реформу.

Механизм расширенной ответственности производителя действует в России с 2015 года. Сейчас нормативы на утилизацию различных товаров и видов упаковки составляют от 10% до 45%. Однако новая концепция РОП предполагает введение 100-процентной утилизации упаковки к началу 2022 года. Норматив утилизации товаров будет увеличиваться на 10% в год. При этом компании смогут не утилизировать товары и упаковку сами, но тогда им придется платить экосбор.

Перед отправкой письма в Правительство РФ замглавы Минсельхоза провела совещание с отраслевыми союзами. Предприниматели предложили поэтапно повышать норматив утилизации упаковки до 2025 года, чтобы избежать резкого увеличения нагрузки на пищевые предприятия и импортеров товаров. Они также призвали разрешить самостоятельную утилизацию товаров или упаковки через отраслевые ассоциации. Все эти идеи были поддержаны ведомством.

Ранее, в середине августа, Министерство экономического развития выступило с инициативой отложить запланированную реформу на два года, до 2024-го. По мнению экспертов ведомства, такой шаг позволит создать систему переработки отходов без резкого роста цен на товары.