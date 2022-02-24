Минсельхоз РФ планирует увеличить субсидии на затраты по строительству овощехранилищ

Минсельхоз России планирует увеличить ставку по субсидированию возмещения капитальных затрат на строительство овоще- и картофелехранилищ. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании коллегии Минсельхозпрода Татарстана.

«Рассматриваем дополнительные меры поддержки для организованного сектора. В этом году должен быть принят федеральный проект по поддержке овощеводства и картофелеводства. В нем объединим все меры, которые есть, добавим новые, будем приоритизировать работы по мелиорации с овощами и картофелем», – рассказала докладчик.

Лут подчеркнула, что для министерства важно сохранить личные подсобные хозяйства, так как они производят более 50% овощей и картофеля. Она отметила, что с этого года личные подсобные хозяйства смогут рассчитывать на поддержку из федерального бюджета.

«Плюс к уборке урожая планируем, сейчас отправляем на согласование, предоставить возможность льготного кредитования на закупку овощей и картофеля у личных подсобных хозяйств для сельхозтоваропроизводителей или переработчиков, которые будут работать с этими овощами», – заметила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ.

По ее словам, Татарстан является одним из ключевых регионов в Приволжском федеральном округе и в целом по России по производству сельскохозяйственной продукции.

«Ежегодно мы доводим до Татарстана хорошие объемы государственной поддержки. 5,5 млрд рублей мы довели по всем нашим программам. И сама республика добавляет очень много из регионального бюджета», – заключила Лут.