Минсельхоз РФ пообещал увеличить сумму поддержки фермерских хозяйств

По итогам сельскохозяйственной микропериписи 2021 года, в России наблюдается тенденция к увеличению хозяйств. Однако вместе с тем снижается их численность, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. По ее мнению, это должно сказаться и на мерах поддержки, которые государство предоставляет фермерам.

«Такая тенденция говорит о том, что нам нужно увеличивать сумму поддержки для одного участника рынка. Сейчас они направлены на то, чтобы предприниматель стартовал, а нам нужно ориентироваться на развитие. Необходимо пересмотреть меры, чтобы поддерживать середняк в малом бизнесе, чтобы они становились еще больше устойчивыми», – сообщила Лут на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, общая сумма поддержки малого бизнеса в ИПК в России составит почти 13,5 млрд рублей.