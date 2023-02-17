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Минсельхоз раскрыл, как хозяйства Татарстана справляются без импортных семян и техники
Хозяйства Татарстана зависят от импортных семян по техническим культурам (подсолнечник, сахарная свекла) и кукурузе. Одной из важнейших задач на этот год является подбор отечественных сортов и гибридов взамен иностранных, заявил зампремьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ. Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов.
В целом по республике засевается 24% иностранных гибридов кукурузы, 99% сахарной свеклы и 72% подсолнечника, сообщил Зяббаров. «С 2024 года Минсельхоз России планирует установить квоты на ввоз импортных семян подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы, рапса и картофеля», – приводит слова главы Минсельхоза пресс-служба Раиса РТ.
Не менее важным вопросом является подготовка техники к полевым работам. По словам Зяббарова, в РТ на 10 февраля отремонтировано 82% тракторов. Слабый темп подготовки тракторов отмечен в сельхозформированиях Верхнеуслонского, Ютазинского, Лениногорского, Альеевского, Буинского районов.
Готовность посевных и почвообрабатывающих агрегатов составляет 91%. В то же время отстают от графиков хозяйства Верхнеуслонского, Лениногорского, Ютазинского, Бавлинского, Пестречинского районов.
«В республике приобретено запчастей на сумму 3,2 млрд рублей, что составляет 61% от необходимых объемов», – сообщил министр и попросил руководителей хозяйств и агрохолдингов тесно взаимодействовать с поставщиками запчастей. Он отметил, что у основных дилеров есть существенный складской объем запчастей. При этом ежегодно наблюдается тенденция повышения цен до 15-20%, поэтому закупать запчасти лучше заранее.
В прошлом году сельхозформирования Татарстана приобрели 3116 единиц техники на 12,3 млрд рублей. Это позволило повысить энергообеспеченность на 100 га посевов до 177 лошадиных сил, сообщил Зяббаров. В этом году уже приобретено около 200 единиц техники на сумму более 1 млрд рублей, в том числе 46 тракторов и 16 комбайнов.
При этом объемы поддержки из бюджета республики на техническую модернизацию сохранились на уровне 2022 года, добавил спикер. По его словам, предусмотрено субсидирование в размере 30% без НДС от понесенных затрат на закупку техники.
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