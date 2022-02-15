Минсельхоз проработает вопрос доступности льготных кредитов личным подсобным хозяйствам

Министерство сельского хозяйства России планирует проработать возможность включения личных подсобных хозяйств в систему льготного кредитования. Об этом было заявлено на совещании региональных органов управления АПК и представителей ассоциации «Народный фермер», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«На совещании была поднята тема поддержки личных подсобных хозяйств граждан, на долю которых приходится большая часть производства картофеля и овощей в России. В текущем году гражданам, ведущим ЛПХ и оформленным в качестве самозанятых, впервые стали доступны субсидии», – отметили в министерстве.

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала, что в части поддержки сбыта продукции малого агробизнеса в настоящее время Минсельхоз сфокусирован на увеличении доли поставок в ретейл по прямым договорам между сельхозпроизводителями и торговыми сетями. Вместе с тем, по ее мнению, необходимо развивать и другие форматы торговли, например, создавать небольшие фермерские магазины и сотрудничать с маркетплейсами.

По словам Лут, министерство уделяет значительное внимание молочной отрасли. Так, животноводам доступны льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, стимулирующие и компенсирующие субсидии, а также поддержка на производство молока и возмещение части капзатрат.

В прошлом году из федерального бюджета на закупку кормов для животноводов было дополнительно выделено 10,6 млрд рублей. Возможность реализации такой поддержки прорабатывается и в этом году.