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Экономика 26 марта 2025 21:05

Минсельхоз продлит квоты на экспорт минудобрений из РФ до ноября

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Таможенная подкомиссия одобрила инициативу Минсельхоза РФ о продлении квоты на экспорт минеральных удобрений из России с 1 июня по 30 ноября, а также ее увеличении до почти 20 миллионов тонн, сообщает «РИА Новости».

«Продление и корректировка квот на вывоз удобрений согласованы. Они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2025 года», – говорится в сообщении Минсельхоза.

По уточненным данным, общий объем квоты составит около 20 миллионов тонн, из которых 12,3 миллиона тонн выделено на азотные удобрения, а 7,6 миллиона тонн – на сложные.

Ранее установленный лимит на экспорт удобрений, действующий до 31 мая 2025 года, составляет 19,2 миллиона тонн: 11,2 миллиона тонн для азотных и почти 8 миллионов тонн – для сложных.

Как подчеркнули в Минэкономразвития, данное решение принято с учетом приоритетного обеспечения внутреннего рынка и сохранения продовольственной безопасности страны.

#минеральные удобрения #минсельхоз рф
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