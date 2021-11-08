Минсельхоз предложил ввести беспошлинный импорт мяса для стабилизации цен

Минсельхоз обсуждает с Минэкономразвития возможность беспошлинного ввоза свинины и говядины в Россию, передает РИА Новости.

Планируется отменить пошлины на импорт замороженной говядины в объеме не более 200 тысяч тонн к 2022 году, а также не более 100 тысяч тонн замороженной свинины с января по 31 июня следующего года.

Авторы инициативы отмечают, что импортерам будет необходимо осуществлять целевой ввоз, поскольку мясо должно быть переработано на территории России.

«Эта мера станет частью комплексных решений по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты», — уверены в министерстве сельского хозяйства.

В Минэкономразвития также уточнили, что любые меры будут приниматься с учетом ситуации с ценами и насыщенности рынка мясной продукции.