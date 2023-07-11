Минсельхоз предложил Татарстану инициировать господдержку для потребкооперативов

Инициировать господдержку для потребительских кооперативов предложила Татарстану начальник отдела развития предпринимательской деятельности в АПК Департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Светлана Кобылкина.

«Мы ввели новый вид государственной поддержки для переработчиков. То есть все юридические лица, которые занимаются переработкой, являются сельхозтоваропроизводителями, могут получить субсидии до 15% от суммы по закупке у населения сельхозпродукции», – сказала докладчик.

По словам Кобылкиной, в это направление господдержки Минсельхоз может добавить потребительские общества. «От вас инициатива, финансово-экономическое обоснование, от нас – решение вопроса с Минфином России», – подчеркнула она.

Спикер отметила, что это очень хорошая поддержка в том числе для удержания закупочной цены на продукцию владельцев хозяйств.