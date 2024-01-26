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Минсельхоз ответил на сообщения о скором росте цен на корма для животных в России
В России достаточный объем производства кормов для домашних животных, чтобы обеспечить большую часть внутренних потребностей и экспорта за рубеж. Об этом заявил Минсельхоз России в ответ на сообщения о возможном подорожании продукции. Комментарий приводит ТАСС.
«Производство кормов для домашних животных в нашей стране сохраняется на высоком уровне, — заявили в ведомстве. — За 11 месяцев 2023 года было выпущено более 1,25 млн тонн продукции, что примерно соответствует показателю аналогичного периода 2022 года».
Демонстрируют стабильность и цены производителей на сырье для производства корма. К примеру, стоимость говядины за месяц выросла на 0,7%, а свинина и мясо кур, наоборот, снизились в цене на 4,4% и 4% соответственно.
Однако помимо этого, заметили в министерстве, на цены на корм могут повлиять и изменения стоимости упаковки, транспортировки, а также тарифы на электричество и прочие факторы.
Ранее в СМИ появилась информация, что в России ожидается подорожание кормов, которые производит российское подразделение компании Nestle. Сообщение касается Felix, Pro Plan, Purina One. По данным источников, отпускные цены на эти товары могут вырасти в пределах 12%.
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