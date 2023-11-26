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Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен в магазинах в преддверии Нового года
Значительного повышения розничных цен на продукты к новогодним праздникам не ожидается. Об этом ТАСС рассказали в Минсельхозе России.
В ведомстве отметили, что на продовольственном рынке в этот период ежегодно наблюдается удорожание продуктов из-за увеличения спроса.
«Вместе с тем Минсельхоз России не ожидает их значительного повышения выше среднемноголетних колебаний», –сказано в сообщении.
В министерстве пояснили, что стабилизации ситуации способствует прирост производства. Так, в частности в этом году производство крупного рогатого скота на убой в организованном секторе растет хорошими темпами – за январь-октябрь показатель увеличился на 7,6%, до 890,9 тыс. тонн. В результате говядина подорожала на 6,7% по сравнению с прошлым годом – эта цифра в пределах общей инфляции.
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