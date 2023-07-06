Минсельхоз: Машиностроительные компании Китая, Индии, Ирана ищут выход на рынок России

Машиностроительные компании из Китая, Индии и Ирана заинтересованы в российском рынке. Об этом заявил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов на заседании Комиссии Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство» в «Казань Экспо».

«Уход с рынка иностранных компаний привел на него других игроков. В частности, компании из Китая, Индии, Ирана. Они сегодня активно ищут выход на российский рынок. И на площадке Дня поля это очень наглядно можно видеть. На самом деле, наш рынок очень интересен, и внимание к нему серьезное. Это, конечно, новые вызовы, на которые нам надо всем адекватно реагировать», – сказал спикер.

В настоящее время отечественные и белорусские тракторы составляют около 90% рынка России, зерноуборочные комбайны – 85%, кормоуборочные – 73%. «Наше сельхозмашиностроение до последнего времени было достаточно серьезно зависимо от поставок иностранных компонентов. В целом сделали достаточно серьезный шаг вперед. Мы не допустили каких-то серьезных сбоев в поставках сельскохозяйственной техники аграриям», – подчеркнул Некрасов.

Он добавил, что за последние пять лет посевная площадь в России увеличилась с 79 млн до 82 млн гектаров, в том числе за счет ввода в оборот неиспользуемых земель. «Это требует пропорционального развития сельхозмашиностроения, чтобы российские аграрии имели возможность модернизироваться такими же темпами, как происходит прирост площадей», – отметил директор департамента.

Что касается минеральных удобрений, то, по его словам, «все достаточно неплохо». Более того, в таком сегменте, как тепличное овощеводство удалось практически полностью перейти на импортозамещение.

«По средствам защиты растений на три четверти рынок практически российский. Открываются новые производства», – заключил Некрасов.