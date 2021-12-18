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Ру Тат
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Экономика
18 декабря 2021  19:21

Минсельхоз исключил возможность дефицита кофе в России в ближайшем будущем

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Проблем с поставками кофе в России не ожидают, ситуация с импортом остается стабильной. Об этом заявили в Минсельхозе РФ, сообщает РИА Новости. 

Ранее генеральный директор Российской ассоциации производителей чая и кофе («Росчайкофе») Рамаз Чантурия рассказал, что из-за неурожая в Бразилии биржевые цены на кофейные зерна летом повысились.

По его словам, на рынке на несколько лет может сохраниться тенденция роста мировых цен на кофе на фоне низкой рентабельности производства.

«В настоящее время ситуация с поставками этой продукции оценивается как стабильная, и министерство не ожидает перебоев в дальнейшем», — прокомментировали сложившуюся ситуацию в Минсельхозе. 

В ведомстве заметили, что в Россию с начала года ввезли 230 тыс. тонн кофе, и напомнили о действии нулевой пошлины на импорт зеленого кофе.

Кроме того, по данным министерства, некоторые российские производители кофе имеют собственные плантации в Колумбии и Доминикане, поэтому дефицита этого продукта в России не будет.

#импорт #кофе #минсельхоз
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