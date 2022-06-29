«Ъ»: Минсельхоз будет выдавать субсидии на закупку кормов для коров за высокие надои

В ближайшее время Минсельхоз РФ изменит принцип распределения субсидий на покупку кормов для компаний, выращивающих молочный скот. Больше средств предлагается выдавать тем, у кого выше надои. Это вынужденная мера вызвана сокращением затрат бюджета, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

Аналогичная мера уже принималась в прошлом году на фоне резкого подорожания белковых кормов, что привело к сокращению поголовья. Для этих целей тогда было выделено 10 млрд рублей, за счет которых компенсировалось до 50% затрат на одну тонну кормов. В этом году сумму субсидий могут увеличить до 15 млрд рублей, утверждают источники издания.

Ожидается, что выплаты могут стимулировать производителей повышать продуктивность, приобретая более дорогие корма. Однако при этом эксперты опасаются, что с рынка могут уйти небольшие фермеры, которым не хватает ресурсов для повышения производительности. Они больше других нуждаются в субсидиях, отмечают специалисты.

При этом фермеры заявляют, что из-за высоких цен на корма затраты на них не окупаются стоимостью молока. По этой причине добиваться высоких надоев – по 30–33 кг в день – становится экономически невыгодным. По данным Минсельхоза, на 31 января 2022 года средний удой в сутки составлял 18,68 кг.

Если Минсельхоз все же примет это решение, важно контролировать использование кормов, чтобы не допускать злоупотреблений со стороны их получателей, считают специалисты.