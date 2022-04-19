Минпросвещения рекомендовало собирать телефоны у школьников перед уроками

В мае Минпросвещения России собирается направить во все регионы перечень рекомендаций по организации учебного процесса, включая сбор телефонов перед уроками. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

Министр отметил, что каждое учебное заведение самостоятельно будет принимать решение о запрете использования сотовых на уроках. «С 1 сентября каждая школа самостоятельно будет принимать решение, как воспользоваться этими рекомендациями. В том числе в этих рекомендациях есть вопрос, связанный с мобильными телефонами», — заметил он.

«Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу либо перед входом в класс. Использовать только в том случае, если об этом просят учителя в рамках учебного процесса», — уточнил Кравцов.

Кроме того, министерство намерено проинструктировать школы об использовании тех или иных ресурсов, организации учебного процесса и воспитательной работы, создании школьных кружков, театров и спортивных секций, а также дать рекомендации по школьному расписанию и меню столовых.

По словам министра, в перечне будет собран весь лучший опыт, который есть у российских школ. Соответственно, каждое отдельное учебное заведение сможет адаптировать его под свою специфику.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с нового учебного года в начале каждой учебной недели в школах будут исполнять государственный гимн.