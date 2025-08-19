Минпросвещения запустит пилот «Разговоров о важном» в детских садах 22 регионов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 сентября Минпросвещения России начнет апробацию программы «Разговоры о важном» для воспитанников детских садов в возрасте от 3 до 7 лет. Эксперимент охватит дошкольные учреждения в 22 субъектах страны, включая Москву, сообщили «Ведомости», ссылаясь на источники, знакомые с решениями министерства, и подтверждение этой информации представителем ведомства.

Занятия будут посвящены темам семьи и дружбы, развитию навыков общения, формированию нравственных качеств – доброты, честности, справедливости и милосердия. Кроме того, детям будут рассказывать об истории, культуре России и значении любви к Родине.

В министерстве уточнили, что в программу войдут интерактивные элементы – игры, творческие задания и чтение книг.

«Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру», – заявил газете министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, формат будет адаптирован для детей и пройдет в игровой и увлекательной форме.

Пилотный проект продлится до конца года. После его завершения будет принято решение о расширении практики на все государственные детские сады России.

Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал идею распространить «Разговоры о важном» на дошкольное образование. В октябре прошлого года он отмечал, что базовые ценности страны нужно доступно и аккуратно доводить до самых маленьких россиян.