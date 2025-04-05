Минпросвещения РФ займется реестрами наставников и НКО для работы с трудными подростками

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок формирования двух ключевых реестров: наставников, занимающихся профилактикой подростковой безнадзорности, и организаций, участвующих в этой работе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ закрепляет правила создания перечня граждан, привлекаемых к индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, а также список организаций, вовлеченных в деятельность по предотвращению безнадзорности и правонарушений среди подростков.

Формировать оба реестра будет Министерство просвещения РФ. В список наставников смогут попасть граждане России, прошедшие специальную подготовку в уполномоченных структурах, подведомственных министерству. Для включения в реестр они должны подать соответствующее заявление, подтверждающее готовность к участию в профилактической работе с несовершеннолетними.

Реестр организаций будет включать некоммерческие, добровольческие и благотворительные структуры, которые уже работают или готовы работать в данной сфере. Оба реестра будут вноситься в Государственную информационную систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В Минпросвещения отметили, что данное постановление направлено на реализацию изменений в федеральное законодательство, утвержденных в августе 2024 года, и позволит привлечь к работе с подростками больше активных и неравнодушных людей, повысив общую эффективность системы профилактики.