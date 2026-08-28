Минпросвещения РФ выпустило рекомендации к школьным линейкам на 1 сентября

Министерство просвещения России рекомендовало пригласить на торжественные линейки 1 сентября ветеранов и участников СВО, представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выпускников прошлых лет, добившихся успехов.

Согласно методическим рекомендациям ведомства, особое внимание в 2026 году следует уделить мероприятиям, посвященным Году единства народов России. На линейку предлагается пригласить представителей разных народов страны, многодетные семьи, ветеранов боевых действий, участников СВО, успешных выпускников, а также представителей общественных организаций и национально-культурных объединений.

Ведомство также рекомендовало предусмотреть на церемонии вынос и поднятие Государственного флага и исполнение гимна. В сценарий следует включить музыкальные композиции, отражающие патриотические ценности и уважение к культурному и историческому наследию. Учебный год во всех образовательных организациях начнется с занятия «Разговоры о важном».