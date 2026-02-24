Для детсадов планируют создать перечень игрушек на основе традиционных ценностей

Министерство просвещения РФ планирует разработать единый перечень игр и игрушек для детских садов, соответствующих традиционным российским ценностям. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, предполагается сформировать системный подход к оснащению дошкольных учреждений по всей стране. Будет определён минимальный набор средств обучения и воспитания, а также игрушки, способствующие развитию ребёнка и отвечающие традиционным ценностям российского народа.

Кравцов отметил, что такие игрушки помогут детям знакомиться с историческими деятелями России, культурными традициями, народными промыслами и достижениями страны.

Напомним, ранее Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, укрепление инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.