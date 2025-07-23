Минпросвещения утвердило предельную учебную нагрузку для начальных классов

Министерство просвещения России определило, сколько учебных часов в неделю смогут осваивать школьники начального звена с начала нового учебного года. Соответствующий документ, с которым ознакомилось РИА Новости, устанавливает предельную недельную нагрузку для учащихся с 1-го по 4-й классы.

Согласно документу, с 1 сентября 2025 года первоклассники будут учиться от 20 до 21 часа в неделю. Для вторых, третьих и четвертых классов объем недельной нагрузки составит от 23 до 26 часов – в зависимости от выбранного варианта федерального учебного плана.

Также в документе уточняется, что за весь период начального обучения – четыре учебных года – суммарное количество учебных часов должно находиться в пределах от 2 966 до 3 305. Это правило распространяется как на 5-дневную, так и на 6-дневную учебную неделю.