Минпросвещения утвердило план воспитательной работы на новый учебный год

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Министерство просвещения России утвердило перечень мероприятий, которые рекомендовано включить в календарные планы воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на 2026/27 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В новый перечень вошли акции и мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и другим памятным датам.

Для школьников предусмотрено участие во всероссийском исследовательском конкурсе «Семейная память», военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и цикле внеурочных занятий «Разговоры о важном».

В рамках Года дошкольного образования отдельное внимание уделено проектам для детей дошкольного возраста – «Орлята-дошколята» и «Добрые игры».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил важность взаимодействия между детскими садами, школами, колледжами и родителями.