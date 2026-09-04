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Общество 4 сентября 2026 02:43

Минпросвещения утвердило план воспитательной работы на новый учебный год

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Минпросвещения утвердило план воспитательной работы на новый учебный год
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министерство просвещения России утвердило перечень мероприятий, которые рекомендовано включить в календарные планы воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на 2026/27 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В новый перечень вошли акции и мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и другим памятным датам.

Для школьников предусмотрено участие во всероссийском исследовательском конкурсе «Семейная память», военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и цикле внеурочных занятий «Разговоры о важном».

В рамках Года дошкольного образования отдельное внимание уделено проектам для детей дошкольного возраста – «Орлята-дошколята» и «Добрые игры».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил важность взаимодействия между детскими садами, школами, колледжами и родителями.

#минпросвещения #дошкольное образование #учебный год
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