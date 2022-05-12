Минпросвещения с 1 сентября введет в школах киноуроки на исторические темы

Минпросвещения России с 1 сентября введет в школах киноуроки на исторические темы. Об этом заявил глава федерального ведомства Сергей Кравцов на встрече с представителями объединения юных историков «Сила – в правде!», сообщает пресс-служба министерства.

«Мы будем вводить киноуроки на историческую тему. А в конце мая будет проходить большой урок “Россия – страна возможностей”, посвященный государственным символам и тому, какие возможности для развития есть в нашей стране у каждого школьника», – сказал глава Минпросвещения.

Кравцов добавил, что с 1 сентября будет усилена историческая составляющая предметов «Окружающий мир», «Основы религии и светской этики» в младших классах. При этом нагрузка на школьников не возрастет.

Кроме того, по его словам, в образовательные и воспитательные программы включат мероприятия, предполагающие встречи учащихся с выдающимися историками, культурологами, краеведами. Планируется также проведение исторических реконструкций, школьных спектаклей на историческую тематику для младшеклассников.

Более того, с 1 сентября, помимо поднятия государственного флага и исполнения гимна, по понедельникам в школах будут проводиться уроки «Разговоры о важном». На них школьники смогут обсудить с классными руководителями события, которые произошли в их школе, регионе, стране. На эти уроки выделят часы, предусмотренные на внеурочную деятельность.