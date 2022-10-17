«Ъ»: Минпросвещения России запретило учителям и родителям использовать WhatsApp

Министерство просвещения РФ запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах. Педагогам посоветовали перейти на «VK Мессенджер», пишет газета «Коммерсантъ».

О требовании профильного ведомства ограничить использование иностранных мессенджеров в школьном образовательном процессе изданию рассказали в Министерстве просвещения и науки Хабаровского края и в администрации Курской области. По информации региональных властей, еще 26 августа Минпросвещения разослало соответствующее письмо.

В Министерстве образования Нижегородской области и вовсе проинформировали, что учителям вообще рекомендовано отказаться от использования на рабочих местах иностранных сервисов (причем не только мессенджеров). Там не уточнили, исходит ли эта идея от федеральных структур, но пояснили, что она поможет «исключить возможность утечки конфиденциальной информации».

Кроме того, по словам участников родительских чатов в ряде регионов (например, в Амурской и той же Нижегородской областях), отказаться от использования зарубежных мессенджеров призывают не только педагогов, но и родителей учеников.

В федеральном Министерстве просвещения подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но заявили, что они касаются только работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами.

По мнению экспертов, некоторые школы по собственной инициативе убеждают родителей переносить их чаты из WhatsApp в связи с тем, что владеющая мессенджером компания Meta включена в российский перечень экстремистских организаций.