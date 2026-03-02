news_header_top
Общество 2 марта 2026 16:18

Минпросвещения России рекомендует провести последние звонки 26 мая

Минпросвещения России рекомендует провести последние звонки 26 мая
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В 2025/26 учебном году Министерство просвещение РФ советует российским школам провести последние звонки 26 мая, а выпускные вечера – 27 июня. Соответствующие рекомендации федеральное ведомство ранее разослало по всем регионам страны.

Министерство предлагает включить в программу последних звонков и выпускных вечеров следующие моменты: поднятие российского государственного флага и исполнение государственного гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, выступления родителей учащихся (в том числе – удостоенных государственных наград и участников специальной военной операции).

При утверждении рекомендуемых дат в начале декабря 2025 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов заметил, что церемонии поднятия флага и исполнения гимна РФ являются «важной частью патриотической работы» – в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

«Мы продолжим работу, направленную на создание в школе атмосферы уважения к своей стране и гордости за нее <...>. Уверен, что именно эти ценности позволяют каждому выпускнику, прощаясь со школой, унести с собой только добрые воспоминания», – заявил тогда руководитель министерства.

В рамках подготовки к последним звонкам и выпускным вечерам Минпросвещения напомнило регионам о необходимости строгого соблюдения всех требований комплексной безопасности. Отдельное внимание в ведомстве при этом рекомендовали уделить обеспечению доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

