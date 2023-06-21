Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минпросвещения России рассматривает возможность переименования уроков ОБЖ
В Минпросвещения рассматривается возможность переименования уроки ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины». Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.
«<...> этот предмет включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире... Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать, — пояснил министр. — И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать «Основы безопасности и защита Родины».
Он отметил, что начальная военная подготовка в школах не является нововведением, ее элементы всегда входили в учебную программу. По словам Кравцова, современная программа уроков ОБЖ шире и включает вопросы оказания различной помощи, природные и техногенные катастрофы, которые могут произойти.
Ранее министр сообщал, что начальная военная подготовка появится в школах с 1 сентября 2023 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»