Минпросвещения России рассматривает возможность переименования уроков ОБЖ

В Минпросвещения рассматривается возможность переименования уроки ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины». Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

«<...> этот предмет включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире... Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать, — пояснил министр. — И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать «Основы безопасности и защита Родины».

Он отметил, что начальная военная подготовка в школах не является нововведением, ее элементы всегда входили в учебную программу. По словам Кравцова, современная программа уроков ОБЖ шире и включает вопросы оказания различной помощи, природные и техногенные катастрофы, которые могут произойти.

Ранее министр сообщал, что начальная военная подготовка появится в школах с 1 сентября 2023 года.