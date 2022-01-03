Минпросвещения России направит в регионы рекомендации по созданию «идеальной школы»

Министерство просвещения России разрабатывает рекомендации по созданию «идеальной школы». Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью газете «Известия».

«Упомяну лишь один проект 2022 года — мы готовим рекомендации о том, какой должна быть идеальная школа. Это в том числе программы, по которым работают учителя, расписание, кружки и внеурочная деятельность, школьный театр и спортивные секции, “белый интернет”», – рассказал министр просвещения.

Кравцов добавил, что рекомендации включают систему оплаты труда, организацию штатного расписания и проведение родительских собраний. Он уточнил, что в этом году рекомендации будут направлены в российские регионы.

«Ведь прежде чем строить идеальную школу на практике и, уж тем более, спрашивать за результаты такого строительства, необходимо обозначить системные ориентиры», – подчеркнул он.