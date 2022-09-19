Минпросвещения РФ заявило, что школьники обязаны посещать занятия «Разговоры о важном»

Школьники обязаны посещать занятия «Разговоры о важном», поскольку они являются частью образовательных программ. Ученики также должны осваивать материалы и выполнять задания учителя. Об этом сообщило Минпросвещения России в Telegram-канале.

«”Разговоры о важном” – это цикл внеурочных занятий, на которых ребята будут обсуждать вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах», – говорится в сообщении министерства.

Главная цель таких занятий – развитие ценностного отношения школьников к своей Родине, ее жителям, истории, природе и культуре. Кроме того, классные руководители и школьники говорят о семейных традициях, государственных символах и современной науке.

Для педагогов разработаны готовые сценарии и методические рекомендации по проведению уроков. Занятие может сопровождаться видеороликом, презентационными материалами и интерактивными заданиями.

В школах России с 5 сентября по понедельникам первым уроком проходят внеурочные занятия цикла «Разговоры о важном». Всего за учебный год будет проведено 34 занятия.