Минпросвещения РФ выявило неточности в школьных программах по истории

Минпросвещения РФ проанализировало более 2,5 тыс. школьных программ по истории, половина из которых не в полной мере отражают события Великой Отечественной войны.

«Было проанализировано более 2 500 рабочих программ по предмету „История“ для старших классов (полный объем программ указанных школ). По итогам проверки в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие исправления. Более половины таких программ в указанных школах не в полной мере отображали ключевые события, или же в них вовсе отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда иных важнейших для сохранения исторической памяти событий», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что Минпросвещения РФ разработает новые базовые рабочие программы по изучению истории с привлечением ведущих научных коллективов. Часть программ для 5-9-х классов планируется представить к началу нового учебного года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во время посланию Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что в некоторых современных учебниках истории не рассказывают о Сталинградской битве.