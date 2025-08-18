Минпросвещения РФ утвердило нормы учебной нагрузки для школьников с 1 по 9 класс

Министерство просвещения РФ установило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с 1 по 9 класс. Соответствующие данные содержатся в новом документе ведомства, сообщает РИА Новости.

С 1 сентября нормы будут следующими:

для первоклассников – от 620 до 653 часов;

для учеников 2–4 классов – от 782 до 884 часов;

для пятиклассников – от 986 до 1088 часов;

для шестиклассников – от 1020 до 1122 часов;

для седьмого класса – от 1088 до 1190 часов;

для восьмых и девятых классов – от 1122 до 1224 часов.

Разброс в показателях объясняется различиями федеральных образовательных планов.

Кроме того, определена продолжительность учебных периодов. В первом полугодии она не должна превышать восьми недель. Во втором полугодии допустимая нагрузка составляет до десяти недель для первоклассников и до 11 недель для учащихся со 2 по 9 классы.