Минпросвещения РФ утвердило концепцию исторического образования

Министерство просвещения РФ утвердило концепцию исторического просвещения, которая будет внедряться в образовательных организациях по всей стране. Об этом сообщает ТАСС.

Документ уже направлен в регионы и определяет единые подходы к формированию гражданской идентичности у школьников, студентов колледжей, вузов и педагогических университетов, а также воспитанников детских садов.

Новая система предполагает объединение различных форм работы – от школьных уроков и внеурочной деятельности до дополнительного образования. В нее также войдут музеи, библиотеки, исторические парки, общественные и волонтерские организации, а также цифровые образовательные ресурсы.

Среди приоритетов – повышение квалификации педагогов, подготовка методических материалов, развитие исторических кружков и клубов, проведение олимпиад, конкурсов, конференций и образовательных квестов. Отдельно предусмотрено создание цифровой платформы по историческому просвещению, запуск которой запланирован на 2027 год.

Реализация концепции рассчитана на пять лет. В этот период будет проводиться мониторинг эффективности образовательных программ, а также привлечение профильных организаций, включая Российское военно-историческое общество и общество «Знание».