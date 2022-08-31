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Ру Тат
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Наука и образование
31 августа 2022  13:25

Минпросвещения РФ: Сбор денег с родителей на ремонт школ – это уголовное дело!

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Недопустимо собирать с родителей средства на ремонт школ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, программы капремонта образовательных объектов полностью обеспечены бюджетом, а текущие ремонты регионы проводят за счет своих средств.

«Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть, это уголовное дело», – сказал он на общероссийском родительском собрании. (цитата по ТАСС).

За пять лет из федерального бюджета выделили средства на ремонт 7300 школ, еще порядка 4 тыс. школ отремонтируют за счет местных бюджетов регионов, добавил Кравцов.

Напомним также, что с нового учебного года Минпросвещения РФ запретило использовать мобильные телефоны во время уроков.

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