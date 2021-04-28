Минпросвещения РФ рекомендовало школам уйти на каникулы во время майских выходных

Минпросвещения России рекомендует школам не работать в период с 1 по 10 мая. Рекомендация распространяется и на учреждения дополнительного образования, заявил глава федерального ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, дополнительные выходные не повлияют на качество обучения, поскольку в последней четверти учащиеся в основном повторяют пройденный за учебный год материал.

В детсадах будут организованы дежурные группы, которые будут работать с 4 по 7 мая, сообщает РИА Новости.

Напомним, инициативу сделать рабочие дни с 4 по 7 мая выходными озвучила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Президент России Владимир Путин поддержал идею, соответствующий указ он подписал 23 апреля.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что организации самостоятельно выберут порядок работы для своих сотрудников в длинные майские выходные.