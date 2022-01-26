Минпросвещения проведет всероссийский онлайн-урок о снятии блокады Ленинграда

Минпросвещения России 27 января проведет Всероссийский открытый урок «Город вечно живых», посвященный дню окончательного снятия блокады Ленинграда. Принять участие в мероприятии в онлайн-режиме смогут школьники всех регионов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Гостем эфира станет историк, писатель и журналист Денис Мастридеев. Участниками урока будут сами жители блокадного Ленинграда. Они поделятся своими воспоминаниями о пережитых событиях», – отметили в министерстве.

В частности, участники мероприятия расскажут о событиях, которые проходили в окруженном Ленинграде, а также о том, как в первую блокадную зиму продолжали работать несколько театров и библиотек города, а филармония не переставала давать концерты классической музыки на протяжении всей блокады.

Онлайн-трансляция будет доступна в официальном сообществе Министерства просвещения РФ в соцсети «ВКонтакте», а также в сообществе и на сайте Института воспитания РАО.