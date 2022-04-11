Минпросвещения РФ предложило закрепить необязательность использования буквы «ё»

Министерство просвещения РФ предложило законодательно закрепить использование буквы «ё» по желанию пишущего. Это следует из проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении основных правил русской орфографии», размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Буква ё в обычных текстах используется по желанию пишущего; допускается использование вместо нее буквы е. Буква ё обычно используется в следующих случаях: в специальных текстах: букварях, школьных учебниках русского языка, учебниках орфоэпии и тому подобных, а также в словарях для указания места ударения и правильного произношения; в случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова <…>», — говорится в проекте «Основных правилах русской орфографии».

Кроме того, «ё» можно будет использовать, чтобы указать на верное произношение слова — редкого либо часто произносимого неправильно (сёрфинг, флёр», щёлочка и так далее), включая и обозначение правильного ударения (побасёнка, осуждённый, новорождённый), а также в собственных именах — фамилиях и географических названиях (Конёнков, Неёлова, Катрин Денёв, Дежнёв, река Олёкма). «Но во всех указанных случаях использование буквы ё не обязательно», — сказано в тексте правил.

«Лучшее, что можно сделать для орфографии, — это официально принять решение, что использование буквы ё необязательно и что написание в официальных документах букв ё и е — эквивалентно. Это, безусловно, помогло бы множеству людей. И если это примут — это будет правильно», — прокомментировал ситуацию РИА Новости глава Орфографической комиссии РАН и редактор «Основных правил русской орфографии» Алексей Шмелев.

«Основные правила русской орфографии» не являются полным орфографическим сводом. Они не включают правила, связанные с недостаточно установившимися или спорными нормами орфографии. В наиболее общем виде даны правила употребления прописных и строчных букв и правила переноса.

Окончательный вариант орфографического свода планируется завершить к концу 2023 года. В 2024 году после его обсуждения широкой научной и педагогической общественностью его должны вынести на обсуждение правительственной комиссии по русскому языку.

Буква «ё» была введена в русскую типографскую практику писателем Николаем Карамзиным в 1797 году, но употребление ее было факультативным. Попытка сделать его обязательным была предпринята в 1940-е годы, но оказалась неудачной.