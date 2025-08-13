news_header_top
Общество 13 августа 2025 20:52

Минпросвещения РФ предложило новые модели школьных расписаний на 2025/26 учебный год

Министерство просвещения России подготовило варианты расписаний уроков для 1-11-х классов на 2025/26 учебный год, чтобы оптимизировать образовательную нагрузку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Каждое образовательное учреждение сможет адаптировать предложенные модели под свои условия, соблюдая единые федеральные требования. Разработанные рекомендации согласованы с Роспотребнадзором и уже направлены в регионы.

С учетом федерального учебного плана и пяти- или шестидневной учебной недели предложены:

  • пять вариантов расписаний для начальной школы (1–4-е классы);
  • шесть – для основной школы (5–9-е классы);
  • 19 – для старшей школы (10–11-е классы).

Каждый вариант предусматривает примеры распределения как основных учебных курсов, так и занятий внеурочной деятельности, в соответствии с действующими санитарными нормами.

Во всех вариантах расписаний для 1-11-х классов первый урок отведен занятиям цикла «Разговоры о важном». Также предусмотрено, что по четвергам в 6-11-х классах первым уроком будут проходить занятия профориентационного курса «Россия – мои горизонты».

