Бакунин в преддверии Kazan Digital Week призвал не навредить детям цифровыми технологиями

Цифровые технологии, используемые в образовательном процессе при электронном обучении, не наносят вреда здоровью детей, если соблюдены нормы СанПиНа. Об этом заявил представитель Департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения РФ Павел Бакунин на вебинаре в рамках подготовки к Международному форуму Kazan Digital Week – 2023.

«Данный вопрос встречается довольно часто. Конечно, государство озабочено тем, чтобы информационные технологии, которые стали непосредственным участником нашей жизни не только в образовательном процессе, но и в целом, не вредили детям. Роспотребнадзор проводит соответствующие исследования, есть СанПиНы по использованию оборудования и электронных средств обучения в образовательном процессе. Если соблюдать эти нормы при реализации образовательного процесса, то здоровью детей ничего не вредит», – сказал он.

Актуальные вопросы развития IT-технологий в сфере образования обсудили сегодня участники вебинара, прошедшего в рамках подготовки к Международному форуму Kazan Digital Week – 2023. Вебинар провел первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов.