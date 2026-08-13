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Общество 13 августа 2026 17:11

Минпросвещения РФ не планирует отменять домашние задания в школах

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Минпросвещения РФ не планирует отменять домашние задания в школах
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министерство просвещения России не планирует отменять домашние задания для школьников. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Кравцов в видеообращении к участникам первого августовского совещания педагогических работников, которое прошло сегодня в Набережных Челнах.

«Много вопросов поступает об отмене домашнего задания. Думаю, вы согласитесь: домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем», – заявил он.

Кравцов добавил, что нововведением в школах в 2026–2027 учебном году станет предмет «Духовно-нравственная культура России» для 5-х классов.

Кроме того, по его словам, с 1 сентября начнется переход на единую линейку государственных учебников истории, а также на учебники обществознания для 9–10-х классов.

#августовское совещание педагогов #школы рт
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